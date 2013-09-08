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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS5561/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Изпитайте мощта на киното у дома с 3D ъгловите високоговорители

Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните триизмерни ъглови високоговорители! Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително 3D Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips HTS5561.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Изпитайте мощта на киното у дома с 3D ъгловите високоговорители

  • 3D Blu-ray

  • Готово за iPod/iPhone

Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята

Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята

Триизмерните ъглови високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално място", за да се потопите в обгръщащ съраунд звук като в киносалон.

Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели

Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS5561 Domácí kino 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS5561 Domácí kino 5.1

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      Откази от отговорност

      1. Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.

      2. За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете www.philips.com/blu-ray.