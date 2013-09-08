Прекратен продукт
Изпитайте мощта на киното у дома с 3D ъгловите високоговорители
Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните триизмерни ъглови високоговорители! Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително 3D Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips HTS5561.
3D Blu-ray
Готово за iPod/iPhone
Триизмерните ъглови високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално място", за да се потопите в обгръщащ съраунд звук като в киносалон.
Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.
Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS5561 Domácí kino 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS5561 Domácí kino 5.1
Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.
За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете www.philips.com/blu-ray.