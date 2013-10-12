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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS3583/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Мощен съраунд звук

Усилете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTS3583. С открити мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен 600 W съраунд звук, и завладяващо възпроизвеждане на 3D Blu-ray дисковете.

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С Blu-ray 3D

Мощен съраунд звук

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3583 Domácí kino 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3583 Domácí kino 5.1

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