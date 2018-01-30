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Прекратен продукт

Тонколона SoundBar

HTL5160B/12

2.8

| (6) Отзиви

Несравнима чистота на гласа с 3,1 канала

Надстройте вашия телевизор с подобрена чистота на гласа и виртуален съраунд звук за по-добро кино изживяване. Започнете да се наслаждавате на висококачествен звук и безпроблемно възпроизвеждане с любимите ви музикални приложения с тази компактна тонколона с функция за Google cast.

Виж всички предимства

с Google Cast и Spotify Connect

Несравнима чистота на гласа с 3,1 канала

  • 3,1-канален безжичен събуфър

  • Google Cast и Spotify Connect

  • Bluetooth и NFC

  • 1 HDMI вход и HDMI извод ARC

2-посочен високоговорител за най-добра чистота и динамичен обхват

2-посочен високоговорител за най-добра чистота и динамичен обхват

2-посочен високоговорител за най-добра чистота и експлозивен динамичен обхват

Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно докосване – чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тя ще се включи, ще се извърши Bluetooth® сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Spotify Connect за безпроблемно изживяване на истинско приложение

Spotify Connect за безпроблемно изживяване на истинско приложение

С помощта на Spotify Connect можете лесно да преглеждате, проучвате и възпроизвеждате музика от всяка стая в къщата с вашето смарт устройство като дистанционно. С директна връзка със Spotify можете да пускате музика директно от облака, така че вашето смарт устройство може да се използва за разговори, видеоклипове или дори да е извън обхват, без да прекъсвате вашата музика. Тази функционалност също така щади батерията, тъй като енергията, използвана за музика, е минимална. Всички страхотни функции на Spotify са тук, от готовите списъци до високата честота на семплиране. Всичко, което ви трябва, за да откриете нова музика и да я чуете по най-добрия начин.

Технически данни

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Отзиви

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2.8

от 5

6

Отзиви

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Този отзив е направен за HTL5160B Soundbar

Този отзив е направен за HTL5160B Soundbar

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      1. Наличието на музикални услуги зависи от държавата. Посетете уеб сайта на съответната музикална услуга за подробности.

      2. Необходим е акаунт в Spotify premium за този високоговорител.