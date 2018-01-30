Прекратен продукт
HTL5160B/12
Несравнима чистота на гласа с 3,1 канала
Надстройте вашия телевизор с подобрена чистота на гласа и виртуален съраунд звук за по-добро кино изживяване. Започнете да се наслаждавате на висококачествен звук и безпроблемно възпроизвеждане с любимите ви музикални приложения с тази компактна тонколона с функция за Google cast.
3,1-канален безжичен събуфър
Google Cast и Spotify Connect
Bluetooth и NFC
1 HDMI вход и HDMI извод ARC
2-посочен високоговорител за най-добра чистота и експлозивен динамичен обхват
Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно докосване – чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тя ще се включи, ще се извърши Bluetooth® сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.
С помощта на Spotify Connect можете лесно да преглеждате, проучвате и възпроизвеждате музика от всяка стая в къщата с вашето смарт устройство като дистанционно. С директна връзка със Spotify можете да пускате музика директно от облака, така че вашето смарт устройство може да се използва за разговори, видеоклипове или дори да е извън обхват, без да прекъсвате вашата музика. Тази функционалност също така щади батерията, тъй като енергията, използвана за музика, е минимална. Всички страхотни функции на Spotify са тук, от готовите списъци до високата честота на семплиране. Всичко, което ви трябва, за да откриете нова музика и да я чуете по най-добрия начин.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
2.8
от 5
6
Отзиви
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
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Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
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Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Този отзив е направен за HTL5160B Soundbar
Този отзив е направен за HTL5160B Soundbar
Наличието на музикални услуги зависи от държавата. Посетете уеб сайта на съответната музикална услуга за подробности.
Необходим е акаунт в Spotify premium за този високоговорител.