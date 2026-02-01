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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FWM197/12

Завладяващ звук

Радвайте се на забавление без прекъсване с вашите CD/WMA/MP3 песни - до 10 часа с мини Hi-Fi системата Philips. Увеличете удоволствието си от музиката, като я слушате у дома от вашия портативен плейър - с MP3 Link.

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Завладяващ звук

  • 120 W

Обща изходна мощност 120W RMS

Обща изходна мощност 120W RMS

Тази система има обща изходна мощност 120 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Касетен дек с автостоп

Касетен дек с автостоп

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