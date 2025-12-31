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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM16FD70V/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Устройство с лесно и удобно за потребителя инсталиране Plug & Play. Цветната USB флаш памет на Philips, издание Snow, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

        Виж всички предимства

        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 16 GB

        • Snow Edition 2.0

        • 5 бройки

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Моден цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 72.4 kB
        • 21 July 2026

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