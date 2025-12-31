Прекратен продукт
FM12FD175E/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
128 GB
Motion Edition 3.2
опаковка – 3 бр.
Полезните 128 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението