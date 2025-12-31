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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM12FD175D/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 128 GB

        • Motion Edition 3.2

        • опаковка – 2 бр.

        Лесно отваряне и удобно тяло

        Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        128 GB капацитет за съхранение за големи файлове с данни

        Полезните 128 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 73.1 kB
        • 21 July 2026

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