Прекратен продукт
FM12FD170E/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
128 GB
Motion Edition 2.0
опаковка – 3 бр.
Полезните 128 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.