Прекратен продукт
DTM9030/10
Възвисяване със звук без кабели
Потопете се в звук с висока точност на възпроизвеждане със звуковите кули Philips Fidelio. Извличайте поточно музика по безжичен път с Bluetooth® aptX и AAC. Възпроизвеждайте своите CD дискове или всеки iPod или iPhone с Philips DualDock. Получете изпълващ помещението звук само с два високоговорителя.
Bluetooth® aptX и AAC
Създаден да съчетава елегантен дизайн с Lightning и 30-щифтов съединител за свързване с устройства на Apple, DualDock изскача, когато е необходимо, за да разкрие конектори, като също така служи за стойка за iPhone/iPod.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Sound Tower е създадена, за да предложи обширен, изпълващ стаята и завладяващ звук със стилна и пестяща пространството форма. Тя включва стилен и съвременен дизайн, който ще допълни изящно интериора на всеки дом.
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