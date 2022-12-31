Възвисяване със звук без кабели

Потопете се в звук с висока точност на възпроизвеждане със звуковите кули Philips Fidelio. Извличайте поточно музика по безжичен път с Bluetooth® aptX и AAC. Възпроизвеждайте своите CD дискове или всеки iPod или iPhone с Philips DualDock. Получете изпълващ помещението звук само с два високоговорителя.