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Прекратен продукт

озвучителна система за поставяне

DTM9030/10

Възвисяване със звук без кабели

Потопете се в звук с висока точност на възпроизвеждане със звуковите кули Philips Fidelio. Извличайте поточно музика по безжичен път с Bluetooth® aptX и AAC. Възпроизвеждайте своите CD дискове или всеки iPod или iPhone с Philips DualDock. Получете изпълващ помещението звук само с два високоговорителя.

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Завладяващ звук

Възвисяване със звук без кабели

  • Bluetooth® aptX и AAC

DualDock за зареждане и възпроизвеждане на iPod/iPhone (Lightning и 30-щифтов)

DualDock за зареждане и възпроизвеждане на iPod/iPhone (Lightning и 30-щифтов)

Създаден да съчетава елегантен дизайн с Lightning и 30-щифтов съединител за свързване с устройства на Apple, DualDock изскача, когато е необходимо, за да разкрие конектори, като също така служи за стойка за iPhone/iPod.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Уникална колонна конструкция за вашия стил на живот

Sound Tower е създадена, за да предложи обширен, изпълващ стаята и завладяващ звук със стилна и пестяща пространството форма. Тя включва стилен и съвременен дизайн, който ще допълни изящно интериора на всеки дом.

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