Прекратен продукт
DTM3155/12
Звук, който подхожда на вашия дом
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, дори и с безжично поточно предаване на музика през Bluetooth, тази музикална система Philips Micro дава воля на музиката – с детайлите и с мощните баси на технологията wOOx.
Bluetooth® aptX
със съединител Lightning
USB, CD, FM
Макс. 50 W, бас излъчвател
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
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