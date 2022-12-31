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Прекратен продукт

Микро музикална система

DTM3155/12

Звук, който подхожда на вашия дом

Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, дори и с безжично поточно предаване на музика през Bluetooth, тази музикална система Philips Micro дава воля на музиката – с детайлите и с мощните баси на технологията wOOx.

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Завладяващ звук

Звук, който подхожда на вашия дом

  • Bluetooth® aptX

  • със съединител Lightning

  • USB, CD, FM

  • Макс. 50 W, бас излъчвател

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

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