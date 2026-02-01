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Прекратен продукт

докинг станция за iPod/iPhone

DCM580/12

Звукова колона

Слушайте с удоволствие потапящия звук на докинг системата DCM580 на Philips. Колонната конструкция поддържа iPhone, iPod, компактдискове и USB устройства. Технологията LivingSound разпределя звука равномерно в стаята за оптимално усещане при слушане.

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с LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук

Звукова колона

Обща изходна мощност 140 W RMS

Обща изходна мощност 140 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Система високоговорители 4.1 с вграден събуфър

Система високоговорители 4.1 с вграден събуфър.

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

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