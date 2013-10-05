Прекратен продукт
Звукова колона
Покажете най-доброто от вашите CD дискове или iPod/iPhone/iPad с широк, поглъщащ и кристално чист звук - благодарение на LivingSound и PureDigital. Тази 3.1 система за поставяне Philips DCM5090/10 има събуфър, изходна мощност 200 W и лесна за използване поставка.
Поставка за iPod/iPhone/iPad
Технологията LivingSound на Philips с предстоящо патентоване значително разширява идеалното място за слушане, така че можете да се радвате на наистина обгръщаща музика на по-широка площ. Като съчетава различни обработки на звука, LivingSound възстановява богатството и пространствените детайли в звуковата зона, които често се губят при една компактна стереосистема. Резултатът е звук, който е по-широк от очаквания и който се разпространява пълно и равномерно в стаята. Сега слушането на музика вече не е ограничено в традиционно тясната си зона. Радвайте се на оптимален стерео звук в по-широка зона.
Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.
Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.
3.3
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
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Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém
Да, препоръчвам този продукт
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Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
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David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém
Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém