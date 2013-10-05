ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява

Прекратен продукт

Philips Fidelioозвучителна система за поставяне

DCM5090/10

3.3

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Звукова колона

Покажете най-доброто от вашите CD дискове или iPod/iPhone/iPad с широк, поглъщащ и кристално чист звук - благодарение на LivingSound и PureDigital. Тази 3.1 система за поставяне Philips DCM5090/10 има събуфър, изходна мощност 200 W и лесна за използване поставка.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Звукова колона

  • Поставка за iPod/iPhone/iPad

LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук

LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук

Технологията LivingSound на Philips с предстоящо патентоване значително разширява идеалното място за слушане, така че можете да се радвате на наистина обгръщаща музика на по-широка площ. Като съчетава различни обработки на звука, LivingSound възстановява богатството и пространствените детайли в звуковата зона, които често се губят при една компактна стереосистема. Резултатът е звук, който е по-широк от очаквания и който се разпространява пълно и равномерно в стаята. Сега слушането на музика вече не е ограничено в традиционно тясната си зона. Радвайте се на оптимален стерео звук в по-широка зона.

Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук

Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук

Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2

05/10/2013

Česká republika

Česká republika

jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem

Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém

07/06/2012

Polska

Polska

Dobry i nowoczesny produkt

Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM5090 wieża z podstawką dokującą

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM5090 wieża z podstawką dokującą

27/11/2017

Česká republika

Česká republika

Po 2 letech odešel

Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...

Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém

Този отзив е направен за DCM5090 dokovací hudební systém

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!