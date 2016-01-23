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Прекратен продукт

Микро музикална система

DCM3175/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Звук, който подхожда на вашия дом

Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5 и iPad mini, тази микро озвучителна система Philips има активен събуфър за мощни баси. Конструкцията с ъглови високоговорители осигурява широк стерео звук, а монолитният дизайн се вписва във всеки дом.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Звук, който подхожда на вашия дом

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Макс. 80 W, 2.1 система

Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

23/01/2016

Polska

Polska

Потвърден купувач

POLECAM

Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM3175 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DCM3175 Mikrowieża

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