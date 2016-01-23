Прекратен продукт
Звук, който подхожда на вашия дом
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5 и iPad mini, тази микро озвучителна система Philips има активен събуфър за мощни баси. Конструкцията с ъглови високоговорители осигурява широк стерео звук, а монолитният дизайн се вписва във всеки дом.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 80 W, 2.1 система
Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Потвърден купувач
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DCM3175 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DCM3175 Mikrowieża