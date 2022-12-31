Звук, който подхожда на вашия дом

Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система Philips използва технологията wOOx, осигуряваща мощни баси. Конструкцията с ъглови високоговорители осигурява широк стерео звук, а монолитният дизайн се вписва във всеки дом.