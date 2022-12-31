Прекратен продукт
DCM3155/12
Звук, който подхожда на вашия дом
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система Philips използва технологията wOOx, осигуряваща мощни баси. Конструкцията с ъглови високоговорители осигурява широк стерео звук, а монолитният дизайн се вписва във всеки дом.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 50 W, бас излъчвател
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
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