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Прекратен продукт

Микро музикална система

DCM3155/12

Звук, който подхожда на вашия дом

Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система Philips използва технологията wOOx, осигуряваща мощни баси. Конструкцията с ъглови високоговорители осигурява широк стерео звук, а монолитният дизайн се вписва във всеки дом.

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Завладяващ звук

Звук, който подхожда на вашия дом

  • със съединител Lightning

  • за iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Макс. 50 W, бас излъчвател

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

50 W максимална изходна мощност (RMS)

Монолитен дизайн, подходящ за всеки домашен интериор

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