Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.