ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Микро музикална система

DCM3060/12

Звукова система, която подхожда на вашия дом

Поставете своя iPod/iPhone/iPad или свържете други устройства чрез USB Direct - и се наслаждавайте на завладяващите баси на технологията wOOx. Изобретателно проектирана с опция за стенен монтаж, музикалната микросистема Philips DCM3060/12 ви дава кристално ясен звук с истински стил.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Звукова система, която подхожда на вашия дом

  • Поставка за iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!