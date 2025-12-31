Прекратен продукт
DCM3060/12
Звукова система, която подхожда на вашия дом
Поставете своя iPod/iPhone/iPad или свържете други устройства чрез USB Direct - и се наслаждавайте на завладяващите баси на технологията wOOx. Изобретателно проектирана с опция за стенен монтаж, музикалната микросистема Philips DCM3060/12 ви дава кристално ясен звук с истински стил.
Поставка за iPod/iPhone/iPad
40 W
Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
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