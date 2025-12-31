Прекратен продукт
DCM1130/12
Отпуснете се с чудесна музика
Свържете се към захранване - и богат звук - като поставите и заредите вашия iPod/iPhone на тази микро система Philips. Динамичното усилване на басите ще ви достави наслада от звука, а стилният и компактен дизайн ще допълни всяко пространство и ще изкуши сетивата ви.
с 30-щифтов съединител
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W
Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.
С удобното дистанционно управление за още по-лесно използване трябва само да се облегнете и да се насладите на удобството от ползването.
Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
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