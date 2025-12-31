Прекратен продукт
DCB852/10
Истинската съблазън на звука
Добавете стил с тази изумителна микро Hi-Fi озвучителна система Philips. Наслаждавайте се на ясно DAB+ радио без смущения, с пълно управление чрез безплатното приложение DigitalRadio, и на богато видео чрез RadioVIS. Възпроизвеждайте музика от компактдискове и портативни устройства чрез USB или MP3-Link.
Поставка за iPod/iPhone/iPad
DAB+
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
Включете радио екстри с RadioVIS – мощна функция, предоставяна от RadioDNS - организация, която свързва DAB станциите с интернет. RadioVIS радиото става едно по-богато изживяване с интернет съдържание в реално време. То показва как информацията от интернет се добавя към функцията на радиото и ви дава предаванията на DAB, придружени с ярки слайдшоута от новини, информация за трафика, реклами и други, в зависимост от информацията, която предоставят радиостанциите. За да се радвате на RadioVis, просто отидете в Apple App Store, за да изтеглите безплатното приложение Philips DigitalRadio. Това приложение ви дава пълно управление на цялото радио в DAB+ и FM.
Отзиви
Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).