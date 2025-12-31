Безплатно приложение DigitalRadio с RadioVIS и управление на DAB+/FM

Включете радио екстри с RadioVIS – мощна функция, предоставяна от RadioDNS - организация, която свързва DAB станциите с интернет. RadioVIS радиото става едно по-богато изживяване с интернет съдържание в реално време. То показва как информацията от интернет се добавя към функцията на радиото и ви дава предаванията на DAB, придружени с ярки слайдшоута от новини, информация за трафика, реклами и други, в зависимост от информацията, която предоставят радиостанциите. За да се радвате на RadioVis, просто отидете в Apple App Store, за да изтеглите безплатното приложение Philips DigitalRadio. Това приложение ви дава пълно управление на цялото радио в DAB+ и FM.