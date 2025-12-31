Прекратен продукт
DCB352/10
Завладяващ звук
Освободете вашата музика от iPod/iPhone/iPad и й се насладете с превъзходния звук от докинг системата за забавления Philips DCB352. Със стилен дизайн и модерно покритие тип "металик", системата има DAB+ и може да се похвали с 30 W ефективна номинална мощност за наистина динамичен звук.
Поставка за iPod/iPhone/iPad
DAB+
Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
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Отзиви
Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).