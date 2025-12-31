Прекратен продукт
CAM200BL/00
Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в интернет
Philips ESee CAM200 ви позволява да заснемате снимки и видео с лекота и издига споделянето на съвсем ново ниво на опростеност. Плъзнете върху 3-инчовия сензорен екран, за да споделите своите снимки на телевизора или в интернет - моментално, безжично.
Предавайте събитията на живо с камкордера Esee и споделяйте на момента това, което се случва. Всичко, което трябва да направите, е да осъществите Wi-Fi връзка и да изберете "Go Live". След това всичко, което заснемате, започва да се предава поточно към уеб сайта UStream, където може да бъде видяно от семейството и приятелите ви, където и да са те. Нека любимите ви хора участват във вашите преживявания и споделят всички паметните събития в живота ви - в момента, в който се случват.
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