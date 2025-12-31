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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM200BL/00

Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в интернет

Philips ESee CAM200 ви позволява да заснемате снимки и видео с лекота и издига споделянето на съвсем ново ниво на опростеност. Плъзнете върху 3-инчовия сензорен екран, за да споделите своите снимки на телевизора или в интернет - моментално, безжично.

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чрез вградения Wi-Fi

Просто плъзнете вашите паметни моменти на телевизора/в интернет

Go Live за безжично предаване на видео към уеб сайтове чрез UStream

Go Live за безжично предаване на видео към уеб сайтове чрез UStream

Предавайте събитията на живо с камкордера Esee и споделяйте на момента това, което се случва. Всичко, което трябва да направите, е да осъществите Wi-Fi връзка и да изберете "Go Live". След това всичко, което заснемате, започва да се предава поточно към уеб сайта UStream, където може да бъде видяно от семейството и приятелите ви, където и да са те. Нека любимите ви хора участват във вашите преживявания и споделят всички паметните събития в живота ви - в момента, в който се случват.

Свръхдълъг живот на батерията, за да заснемате повече

До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

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