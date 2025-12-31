Go Live за безжично предаване на видео към уеб сайтове чрез UStream

Предавайте събитията на живо с камкордера Esee и споделяйте на момента това, което се случва. Всичко, което трябва да направите, е да осъществите Wi-Fi връзка и да изберете "Go Live". След това всичко, което заснемате, започва да се предава поточно към уеб сайта UStream, където може да бъде видяно от семейството и приятелите ви, където и да са те. Нека любимите ви хора участват във вашите преживявания и споделят всички паметните събития в живота ви - в момента, в който се случват.