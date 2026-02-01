Прекратен продукт
CAM150RD/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Здрав и водоустойчив, камкордерът ESee CAM150 е чудесен както на закрито, така и на открито, дори във вода и сняг. Авангардното стабилизиране против треперене на ръцете осигурява видеофилми с най-голяма рязкост, а заснемането в двоен формат предлага както HD формат, така и формати, подходящи за имейл, за лесно споделяне по всяко време.
С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подреждат, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.
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