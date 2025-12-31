ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

HD камкордер

CAM110SL/00

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Заснемайте изумителни видеоклипове с пълна висока детайлност, наистина съвършени, благодарение на превъзходната технология на камкордера ESee за стабилизиране при треперещи ръце. Записът в два формата предлага HD и подходящ за изпращане по имейл формат, и позволява да споделяте видео на телевизора до 4 пъти по-бързо.

Виж всички предимства

С усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Вградена батерия за удобно зареждане чрез USB

Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки

Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки

До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

До 10 магапиксела разделителна способност за снимки с високо качество

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!