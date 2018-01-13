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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2460/12

4.3

| (4) Отзиви

HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

Свържете едновременно до две устройства с Bluetooth или използвайте USB Direct, персонализирайте звука посредством управлението на цифров звук. Свържете всяко музикално устройство през аудио вход, за да дадете нов живот на музиката си. Тънък и компактен дизайн "всичко в едно", който се монтира на стена.

Виж всички предимства

HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.

Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

4

Отзиви

4
3
1

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

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Този отзив е направен за BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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Този отзив е направен за BTM2460 Mikro glasbeni sistem

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

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Този отзив е направен за BTM2460 Mikrowieża

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Този отзив е направен за BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Потвърден купувач

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

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Този отзив е направен за BTM2460 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2460 Mikrowieża

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