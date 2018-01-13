Прекратен продукт
BTM2460/12
HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом
Свържете едновременно до две устройства с Bluetooth или използвайте USB Direct, персонализирайте звука посредством управлението на цифров звук. Свържете всяко музикално устройство през аудио вход, за да дадете нов живот на музиката си. Тънък и компактен дизайн "всичко в едно", който се монтира на стена.
Bluetooth®
с MULTIPAIR
Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.
Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
4.3
от 5
4
Отзиви
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
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Този отзив е направен за BTM2460 Mikro glasbeni sistem
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Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
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DanielZ
24/04/2016
Polska
Потвърден купувач
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
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Този отзив е направен за BTM2460 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2460 Mikrowieża