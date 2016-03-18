Прекратен продукт
BTM2360/12
Придайте мощ на мелодиите си
Слушайте цялата цифрова музика на вашия смартфон чрез Bluetooth или MP3-CD и CD-R/W на една микро система Philips. Басрефлексните високоговорители осигуряват драматични баси, а максималната изходна мощност от 70 W ви дава мощен звук.
Bluetooth®
USB порт за зареждане
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
3.9
от 5
8
Отзиви
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
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Този отзив е направен за BTM2360 Microsistem muzical
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2360 Microsistem muzical