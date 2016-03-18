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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2360/12

3.9

| (8) Отзиви

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте цялата цифрова музика на вашия смартфон чрез Bluetooth или MP3-CD и CD-R/W на една микро система Philips. Басрефлексните високоговорители осигуряват драматични баси, а максималната изходна мощност от 70 W ви дава мощен звук.

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Придайте мощ на мелодиите си

  • Bluetooth®

  • USB порт за зареждане

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

70 W максимална изходна мощност (RMS)

Технически данни

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3.9

от 5

8

Отзиви

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

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Този отзив е направен за BTM2360 Microsistem muzical

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2360 Microsistem muzical

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