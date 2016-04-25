Прекратен продукт
Отпуснете се с чудесна музика
Слушайте мелодиите от смартфона си, извличайте поточно фонотеката си чрез Bluetooth и възпроизвеждайте дискове с MP3 файлове на тази компактна многофункционална музикална система Philips. Зареждайте всичките си смарт устройства, от смартфони до таблети, с вградения USB порт за зареждане.
30 W
Bluetooth®
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
stomil
25/04/2016
Polska
Потвърден купувач
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2335 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2335 Microsistem muzical
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2335 Microsistem muzical