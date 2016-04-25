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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2335/12

4.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Отпуснете се с чудесна музика

Слушайте мелодиите от смартфона си, извличайте поточно фонотеката си чрез Bluetooth и възпроизвеждайте дискове с MP3 файлове на тази компактна многофункционална музикална система Philips. Зареждайте всичките си смарт устройства, от смартфони до таблети, с вградения USB порт за зареждане.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

30 W максимална изходна мощност

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Потвърден купувач

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2335 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2335 Microsistem muzical

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2335 Microsistem muzical

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