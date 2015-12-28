Прекратен продукт
Придайте мощ на мелодиите си
Слушайте цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth или възпроизвеждайте MP3-CD и CD-R/RW на тази микро система Philips. Басрефлексните високоговорители и максималната изходна мощност от 30 W създават ехтящи баси и изпълващ помещението звук.
Bluetooth®
USB порт за зареждане
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
4.5
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Потвърден купувач
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Потвърден купувач
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża
Mars
27/05/2016
България
Потвърден купувач
Заслужава си!
Микро системата е изключително семпла, функционална, лесна за работа и с много приятен дизайн. Според мен има две големи предимства- компактна и с отличен звук! Препоръчвам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1360 Микро музикална система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1360 Микро музикална система