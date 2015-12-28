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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM1360/12

4.5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth или възпроизвеждайте MP3-CD и CD-R/RW на тази микро система Philips. Басрефлексните високоговорители и максималната изходна мощност от 30 W създават ехтящи баси и изпълващ помещението звук.

Виж всички предимства

Придайте мощ на мелодиите си

  • Bluetooth®

  • USB порт за зареждане

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1360 Mikrowieża

27/05/2016

България

България

Потвърден купувач

Заслужава си!

Микро системата е изключително семпла, функционална, лесна за работа и с много приятен дизайн. Според мен има две големи предимства- компактна и с отличен звук! Препоръчвам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1360 Микро музикална система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1360 Микро музикална система

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