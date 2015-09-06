Прекратен продукт
Богат и мощен звук
Слушайте цялата си цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth. Микросистемата Philips също така възпроизвежда дискове с MP3 файлове и CD-R/RW, както и разполага с басрефлексни високоговорители за мощни и динамични баси.
Bluetooth®
CD, USB, FM
Макс. 20 W
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
henry25
06/09/2015
Polska
Потвърден купувач
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1180 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM1180 Mikrowieża