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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM1180/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Богат и мощен звук

Слушайте цялата си цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth. Микросистемата Philips също така възпроизвежда дискове с MP3 файлове и CD-R/RW, както и разполага с басрефлексни високоговорители за мощни и динамични баси.

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Завладяващ звук

Богат и мощен звук

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • Макс. 20 W

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

zarówno telewizor jak i wieża doskonałe

sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1180 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM1180 Mikrowieża

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