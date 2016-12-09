Прекратен продукт
BDM3490UC/00
34" / 86,7 см
WQHD (3440 x 1440)
Мониторите за десктоп предлагат персонално изживяване, подхождащо си с извивката им. Извитият екран предоставя приятен и ненатрапчив завладяващ ефект, който се фокусира върху самите вас и мястото, на което сте застанали.
Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.
Тези дисплеи Philips осигуряват изображения CrystalClear, UltraWide Quad HD от 3440 x 1440 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите, широки ъгли на гледане от 178/178 градуса, тези нови дисплеи ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви. Форматът UltraWide 21:9 позволява по-висока продуктивност с повече място за сравнение и повече видими колони в електронни таблици. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM решения, или финансов гений, който работи с огромни таблици, дисплеите от Philips осигуряват изображения CrystalClear.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Bill22
09/12/2016
Polska
Потвърден купувач
prawie doskonaly
Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него
Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse