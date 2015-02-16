Прекратен продукт
Слушайте музика, където и да се намирате
Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.
USB
FM/MW (AM) стерео тунер
Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
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4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
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Този отзив е направен за AZ1627 Bumbox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ1627 Bumbox CD