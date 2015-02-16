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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ1627/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Слушайте музика, където и да се намирате

Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.

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Слушайте музика, където и да се намирате

  • USB

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW тунер за слушане на радио

FM/MW (AM) стерео тунер

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

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Този отзив е направен за AZ1627 Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ1627 Bumbox CD

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