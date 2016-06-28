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Прекратен продукт

8700 series4K извит LED телевизор, работещ с Android TV™

65PUS8700/12

3.2

| (14) Отзиви

4K извит LED телевизор, работещ с Android TV

Не жертвате нищо: извитият UHD телевизор серия 8700, работещ с Android, съчетава качествени материали и технологии с елегантни линии. Красивите му допълнения включват 3-странен Ambilight, четириядрена обработка и хромирана стойка с арка с видима компактна тонколона.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С 3-странен Ambilight

4K извит LED телевизор, работещ с Android TV

  • 164 см (65")

  • 4K Ultra HD LED телевизор

  • Четириядрен, 16 GB и разширяем

  • Двоен тунер DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали никога преди

Ultra HD телевизорът разполага с 4 пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на подобрени изображения независимо какво е оригиналното съдържание. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.

Покажете класа с извития телевизор на Philips

Покажете класа с извития телевизор на Philips

Вие живеете живота си както ви харесва – не е ли време да имате телевизор, който съответства на вашия уникален стил? Нашият извит телевизор разчупва правилата на конвенционалния дизайн, за да ви предложи смела, модерна визия. В съчетание с високото качество на картината той е всичко, което някога сте очаквали от телевизорите Philips.

Технически данни

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Отзиви

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3.2

от 5

14

Отзиви

28/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Odlicna televizija ali...

Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

05/01/2017

Polska

Polska

Потвърден купувач

Rewelacyjny

Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!

Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

      2. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      3. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      7. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      8. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      9. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      10. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.