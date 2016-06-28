Прекратен продукт
65PUS8700/12
4K извит LED телевизор, работещ с Android TV
Не жертвате нищо: извитият UHD телевизор серия 8700, работещ с Android, съчетава качествени материали и технологии с елегантни линии. Красивите му допълнения включват 3-странен Ambilight, четириядрена обработка и хромирана стойка с арка с видима компактна тонколона.
164 см (65")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 16 GB и разширяем
Двоен тунер DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD телевизорът разполага с 4 пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на подобрени изображения независимо какво е оригиналното съдържание. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.
Вие живеете живота си както ви харесва – не е ли време да имате телевизор, който съответства на вашия уникален стил? Нашият извит телевизор разчупва правилата на конвенционалния дизайн, за да ви предложи смела, модерна визия. В съчетание с високото качество на картината той е всичко, което някога сте очаквали от телевизорите Philips.
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3.2
от 5
14
Отзиви
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Потвърден купувач
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Gpaw
05/01/2017
Polska
Потвърден купувач
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Потвърден купувач
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.