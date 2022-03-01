Прекратен продукт
55PUT6401/12
4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android
Дизайнът се съчетава с производителност в серията 6400 на Philips. Когато е поставен на минималистичните елементи на стойката, вашата картина оживява с 4K Ultra HD и Pixel Plus Ultra HD качество на картината. С телевизора с Android вашите възможности развлечение за практически безкрайни
139 см (55")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 8 GB и разширяем
DVB-T/T2/C
Всеки велик шедьовър се нуждае от собствена стойка. И като всеки велик шедьовър, вашият нов телевизор Philips се нуждае да бъде показан по полагащ му се начин. Разработени специално за този модел от нашия дизайнерски екип, тези тънки алуминиеви четириточкови стойки са истинско доказателство за лекотата и тънката конструкция на тази серия мощни телевизори.
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.
Cloud Gaming предлага богат онлайн каталог с висококачествени игри за всяка възраст, вкус и ниво. Просто изберете игра и я пуснете на телевизора си!
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2.8
от 5
4
Отзиви
Kasidi88
01/03/2022
България
Потвърден купувач
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Предимства
Бръсне перфектно
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Дата на използване 2021-03-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Дата на използване 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Потвърден купувач
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Стани
11/07/2016
България
Дразнещ софтуерен проблем
През случаен период от време телевизора сам си увеличава контраста/цвета на максималната си стойност и трябва да се смени предефиниран профил и да се върне пак на избрания за да се резолвне. И така до следващият път когато пак се случи. Във форума на Филипс има поне 20 човека които са писали за същият проблем и решение няма вече няколко месеца.
Този отзив е направен за 6000 series 49PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Този отзив е направен за 6000 series 49PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Великобритания, Германия, Австрия)