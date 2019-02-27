Прекратен продукт
49PUS6551/12
4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android
Красиво изработената серия 6500 на Philips е тук. Почувствайте красотата на 4K Ultra HD качество на картината и открийте свят на развлечения с Android TV. Тънката рамка и централната стойка допълват вида му за елегантен дизайнерски завършек.
123 см (49")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 16 GB и разширяем
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus е нов видеостандарт. Той променя завинаги домашното забавление чрез усъвършенстване на контраста и цвета. Насладете се на сетивно изживяване, което улавя автентичната пълнота и жизненост, но въпреки това точно отразява съдържанието, което е заложил творецът. Крайният резултат? Подобрен контраст и цветове за по-добри детайли от всякога.
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.
Ultra HD телевизорът разполага с четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на най-доброто възможно качество на картината. Колкото по-високо е качеството на оригиналното съдържание, толкова по-добри изображения и разделителна способност ще можете да изживеете. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.
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3.5
от 5
13
Отзиви
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
1AndrzejM
06/01/2019
Polska
Jestem mega zadowolony z tego telewizora
Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.