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Прекратен продукт

6000 series4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

49PUS6551/12

3.5

| (13) Отзиви

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android

Красиво изработената серия 6500 на Philips е тук. Почувствайте красотата на 4K Ultra HD качество на картината и открийте свят на развлечения с Android TV. Тънката рамка и централната стойка допълват вида му за елегантен дизайнерски завършек.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с двустранен Ambilight

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android

  • 123 см (49")

  • 4K Ultra HD LED телевизор

  • Четириядрен, 16 GB и разширяем

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Изживейте по-добър контраст и представяне на цветовете и рязкостта HDR Plus

Изживейте по-добър контраст и представяне на цветовете и рязкостта HDR Plus

High Dynamic Range Plus е нов видеостандарт. Той променя завинаги домашното забавление чрез усъвършенстване на контраста и цвета. Насладете се на сетивно изживяване, което улавя автентичната пълнота и жизненост, но въпреки това точно отразява съдържанието, което е заложил творецът. Крайният резултат? Подобрен контраст и цветове за по-добри детайли от всякога.

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.

4K Ultra HD се отличава от всяка разделителна способност, която сте виждали някога

Ultra HD телевизорът разполага с четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на най-доброто възможно качество на картината. Колкото по-високо е качеството на оригиналното съдържание, толкова по-добри изображения и разделителна способност ще можете да изживеете. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

13

Отзиви

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Zatim jsem spokojeny.

S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

06/01/2019

Polska

Polska

Jestem mega zadowolony z tego telewizora

Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

22/10/2017

Česká republika

Česká republika

Absolutní spokojenost s touto TV.

Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      3. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      4. Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.

      5. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      7. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      8. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      9. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      10. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.