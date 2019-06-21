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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD тънък LED телевизор

48PFT4100/12

3.7

| (38) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Правилният телевизор за днес и утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 121 см (48")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

Дизайнът на отворената стойка създава лек, реещ се ефект

Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.

Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

38

Отзиви

21/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена телевізором!

Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

11/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod predobar

Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima

Предимства

Za

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-07-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-07-11

08/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Nije los

Nije los, samo ledice pregore bar jednom godisnje.

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-09-08

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-09-08

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.