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Прекратен продукт

6000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

48PFK6300/12

Full HD Ултратънък LED телевизор

Full HD телевизорът от серия 6300 с Perfect Pixel HD осигурява плавна работа и отчетливо, ясно качество на картината за наситени, реалистични изображения. Истинските материали, фините линии и уникалните функции като Ambilight го правят дори по-красив.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С двустранен Ambilight

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 121 см (48")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C/S/S2

Perfect Pixel HD – нашата удостоена с награди система за подобряване качеството на картината

Надграждайки върху удостоеното с награди наследство, издигнахме качеството на картината с висока детайлност до изцяло ново ниво. Philips Perfect Pixel HD Engine създава изключително отчетливо и плавно изображение. От по-богати и наситени цветове с естествени тонове на кожата до по-дълбоки черни тонове и по-светли бели, всеки детайл е наслаждение за очите ви.

Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.

Модерният дизайн допълва съвременния интериор

Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.