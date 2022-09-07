Прекратен продукт
43PFS5525/12
Преносим. Рентабилен.
Търсите телевизор, който е добър, но не прекалено луксозен? Този компактен и рентабилен LED телевизор разполага с всичко, от което имате нужда, и нищо излишно. Pixel Plus HD предоставя ясна картина и е лесен за местене от стая в стая.
108 см (43")
Full HD светодиоден телевизор
Pixel Plus HD
Пренесете HD на следващо ниво с Full HD. Предлагащ по-отчетлива картина с по-висока яркост, по-добър контраст и реалистични цветове, вашият Full HD екран ще направи телевизионното ви изживяване още по-добро.
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4.5
от 5
15
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
Zafir_r
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Харесвам продуктите на "Philips".
Харесвам всички продукти на "Philips", които съм успяла да си закупя.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Дата на използване 2020-09-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Дата на използване 2020-09-07
20/08/2020
Україна
продукт безупречен
фирма проверенна нареканий нет дома три телевизора и не только работают бесподобно просто всё супер гуд
Предимства
отличное качества современный дизайн всё ок
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 24PFS5525 Світлодіодний телевізор FHD
Дата на използване 2018-08-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 24PFS5525 Світлодіодний телевізор FHD
Дата на използване 2018-08-20
Dakar12
20/04/2021
Slovenija
Super
Za to ceno super TV, z osnovnimi funkcijami,primeren za majhne prostore
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 24PFS5525 LED-televizor FHD
Дата на използване 2021-03-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за LED 24PFS5525 LED-televizor FHD
Дата на използване 2021-03-20
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).