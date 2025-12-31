100Hz PMR за плавно движение на изображенията

Нищо не може да се сравни с прилива на адреналин от игрите, спортните събития с бързи движения или екшън филмите. Ето защо този телевизор Philips има 100 Hz Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на плавно движещи се изображения. Защото дори пулсът ви да подскача, изображението, което гледате, не би трябвало.