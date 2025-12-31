Прекратен продукт
42PFK5199/12
Full HD светодиоден телевизор
Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на Full HD LED телевизора Philips серия 5200. Комбинирахме съвременен дизайн без рамка с Ambilight, за да направим зрителското ви изживяване по-просторно и по-интензивно.
107 см (42")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C/S/S2
Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.
Нищо не може да се сравни с прилива на адреналин от игрите, спортните събития с бързи движения или екшън филмите. Ето защо този телевизор Philips има 100 Hz Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на плавно движещи се изображения. Защото дори пулсът ви да подскача, изображението, което гледате, не би трябвало.
Шикозен. Минималистичен. Дискретен. Нашият ръб без рамка е красиво изработен от висококачествено стъкло и завършен с изключително тънка алуминиева облицовка; за минимална рамка и максимално гледане.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.