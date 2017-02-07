Прекратен продукт
40PFH4101/88
Full HD тънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
4.0
от 5
27
Отзиви
Bill
07/02/2017
Hrvatska
Odlican tv
Najbolji TV trenutno na tržištu. Najbolji omjer uloženo dobiveno
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
mama57
14/07/2017
Slovenija
Потвърден купувач
Sem izjemno zadovoljna z televizijo
Enostaven za upravljanje pregleden menu lepa slika
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
espezer
09/02/2021
Polska
EPICKI TV
fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć
Предимства
szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,
Недостатъци
nie ma wad
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2019-02-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2019-02-09
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.