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  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme
  • Ефективност с ключова дума X-treme

Прекратен продукт

X-tremeVisionкрушка преден фар кола

12342XV+B1

4.3
| (31) Отзиви
Ефективност с ключова дума X-treme
Лампите за автомобили Philips X-tremeVision са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Така че виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.
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До 130% по-ярка светлина

Ефективност с ключова дума X-treme

  • Тип крушка: H4

  • Опаковка: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Повече светлина

Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно

Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.

Изключително качество и работни показатели на лъча

С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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