Прекратен продукт
12342XV+B1
Тип крушка: H4
Опаковка: 1
12 V, 60/55 W
Повече светлина
Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно
Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.
С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар