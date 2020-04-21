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Прекратен продукт

BrillianceUltraWide извит LCD дисплей

349X7FJEW/00

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Усъвършенстван дизайн, панорамни изгледи

34-инчовият дисплей Philips UltraWide ще ви изуми с кристално ясните изображения 3440 x 1440 и брилянтни цветове. Неговият впечатляващ дисплей UltraWide с регулиране на височината ви дава панорамен изглед на света.

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Усъвършенстван дизайн, панорамни изгледи

  • X Line

  • 34" (86,36 см)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

DisplayPort връзка за максимални визуални ефекти

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.

HDMI за бързо цифрово свързване

Наслаждавайте се на отчетливи цветни изображения и аудио с лесно свързване с един кабел. Устройството с HDMI има целия необходим хардуер за приемане на вход от мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел позволява висококачествено плавно цифрово видео (до 4K/UHD разделителна способност при 60 Hz) и аудио да се предават чрез един кабел от компютър или произволен брой аудиовизуални източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри A/V приемници и видеокамери).

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Потвърден купувач

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Предимства

Funkcje wielkość

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Дата на използване 2019-03-21

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Дата на използване 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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      Откази от отговорност

      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      5. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

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