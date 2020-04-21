Прекратен продукт
349X7FJEW/00
Усъвършенстван дизайн, панорамни изгледи
34-инчовият дисплей Philips UltraWide ще ви изуми с кристално ясните изображения 3440 x 1440 и брилянтни цветове. Неговият впечатляващ дисплей UltraWide с регулиране на височината ви дава панорамен изглед на света.
X Line
34" (86,36 см)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
Наслаждавайте се на отчетливи цветни изображения и аудио с лесно свързване с един кабел. Устройството с HDMI има целия необходим хардуер за приемане на вход от мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел позволява висококачествено плавно цифрово видео (до 4K/UHD разделителна способност при 60 Hz) и аудио да се предават чрез един кабел от компютър или произволен брой аудиовизуални източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри A/V приемници и видеокамери).
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Потвърден купувач
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Предимства
Funkcje wielkość
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Дата на използване 2019-03-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Дата на използване 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
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Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931