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Прекратен продукт

4000 seriesТънък LED телевизор

32PHT4200/12

4.7

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Тънък LED телевизор

Правилният телевизор за днес и утре: финият LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Тънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB-T/T2/C

100 Hz PMR за отчетливо движещи се картини

100 Hz PMR за отчетливо движещи се картини

Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.

Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

Дизайнът на отворената стойка създава лек, реещ се ефект

Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super

Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

10/07/2016

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

01/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Solidan TV

Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.