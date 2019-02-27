Прекратен продукт
32PHT4200/12
Тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и утре: финият LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.