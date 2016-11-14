Прекратен продукт
32PHT4101/12
Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/T2/C
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
3.9
от 5
8
Отзиви
petermarkoff
14/11/2016
България
Потвърден купувач
Телевизорът като цяло е добър с много малки забележки.
Трудно се ориентирах при пренареждането на каналите. Включва се винаги на последния гледан канал, а не на желания от мен. Първите няколко секунди след стартиране не реагира на подадените команди с дистанционното управление. Сутрин децата спят, а аз не мога да намаля звука... и други подобни.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4101 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4101 Ултратънък LED телевизор
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.