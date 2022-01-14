Прекратен продукт
32PHT4100/12
Тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и утре: финият LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/T2/C
Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.
Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
3.5
от 5
13
Отзиви
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Дуже гарний телевізор і ми дуже їм задоволені як зображенням, так і звуком
Предимства
Зручно!:)
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Дата на използване 2021-01-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Дата на използване 2021-01-14
netseven
15/03/2019
Україна
Щиро дякую за вдалий продукт!
Щиро дякую за вдалий продукт! Рекомендую користуватися продукцією Philips! Вс зроблено дуже якісно та зручно!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Bobor
23/10/2017
Slovensko
S týmto TV som veľmi spokojný
Používam ho ako TV / PC monitor a som s ním nad mieru spokojný.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4100 Štíhly LED televízor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHT4100 Štíhly LED televízor
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.