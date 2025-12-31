Прекратен продукт
32PHT4009/12
LED телевизор
Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.
81 см (32")
LED телевизор
DVB-T/T2/C
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото независимо дали се радвате на любимата си сапунка, гледате новините, или видео с приятели – ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.
Отзиви
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.