Прекратен продукт
32PHS4132/12
Ултратънък LED телевизор
Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.
80 см (32")
LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.
4.7
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Предимства
Повністю всим задоволений.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата на използване 2019-11-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата на използване 2019-11-09
rrancyzOk
20/06/2019
Україна
Функцій безліч. Рекомендую
Просто в захваті від покупки даного телевізора. Функцій дуже багато та вони всі просто супер. Тонкий і яскравий дизайн. Кольори просто бомба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Потвърден купувач
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Предимства
Vse
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Дата на използване 2019-12-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Дата на използване 2019-12-13
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).