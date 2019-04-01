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Прекратен продукт

4000 seriesУлтратънък LED телевизор

32PHS4032/12

4.3

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ултратънък LED телевизор

Преносим и красив. Телевизорът Philips 4000 е проектиран да отива навсякъде заедно с вас. Със своите свръхтънък контур и чистобяла рамка изглежда страхотно във всяка стая.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.

LED TV за образ с невероятен контраст

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.

Елегантният бял цвят придава свеж съвременен вид на всяко помещение

Понеже знаем, че искате телевизор с малък екран, който изглежда толкова добре, колкото и се представя, дизайнерският ни екип обедини елегантна рамка в изтънчено бяло и металическо покритие, за да създаде свеж съвременен дизайн, който допълва всяко помещение.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

26/03/2018

Eesti

Eesti

TV on väga hea

Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

01/01/2018

România

România

Recomand cu incredere

Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).