Прекратен продукт
32PHH4200/88
Тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и утре: финият LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/C
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.
4.1
от 5
13
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Предимства
Cena trwałość prostota użytkowania
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Дата на използване 2021-10-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Дата на използване 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Дата на използване 2021-07-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Дата на използване 2021-07-17
Burdi
26/08/2016
Magyarország
Kíváló
Nappalinkba kerestünk televíziót .Az üzletben a kínálatból ö volt az ami első látásra megfogott . Falra szereltük fel . A kép és a hangzás az kiváló . Nem bántam meg a vásárolt terméket csak ajánlani tudom.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.