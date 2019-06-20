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Прекратен продукт

4000 seriesТънък LED телевизор

32PHH4100/88

4.1

| (15) Отзиви | 87% препоръчват този продукт

Тънък LED телевизор

Правилният телевизор за днес и утре: финият LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Тънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

15

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

3
2

20/06/2019

България

България

Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.

Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

24/04/2017

България

България

Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .

Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

04/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete

Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.