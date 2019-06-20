Прекратен продукт
32PHH4100/88
Тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и утре: финият LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
80 см (32")
LED телевизор
DVB-T/C
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
4.1
от 5
15
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
James60
24/04/2017
България
Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .
Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
gizmo111
04/04/2016
Hrvatska
Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete
Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.