Прекратен продукт
32PHH4009/88
LED телевизор
Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.
81 см (32")
LED телевизор
DVB-T/C
С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситен цветове.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Нищо не може да се сравни с прилива на адреналин от игрите, спортните събития с бързи движения или екшън филмите. Ето защо този телевизор Philips има 100 Hz Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на плавно движещи се изображения. Защото дори пулсът ви да подскача, изображението, което гледате, не би трябвало.
4.6
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
Daniel1403
18/03/2018
România
Un produs super ok
Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
EmyC
26/02/2018
România
Perfect pentru dormitor
Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
PTICE
13/01/2015
Česká republika
PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI
perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.