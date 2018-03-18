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Прекратен продукт

4000 seriesLED телевизор

32PHH4009/88

4.6

| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

LED телевизор

Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

LED телевизор

  • 81 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB-T/C

LED TV за образ с невероятен контраст

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситен цветове.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

100Hz PMR за плавно движение на изображенията

100Hz PMR за плавно движение на изображенията

Нищо не може да се сравни с прилива на адреналин от игрите, спортните събития с бързи движения или екшън филмите. Ето защо този телевизор Philips има 100 Hz Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на плавно движещи се изображения. Защото дори пулсът ви да подскача, изображението, което гледате, не би трябвало.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2
1

18/03/2018

România

România

Un produs super ok

Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

26/02/2018

România

România

Perfect pentru dormitor

Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

13/01/2015

Česká republika

Česká republika

PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI

perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".

      2. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.