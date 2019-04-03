ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на дистанционното управление
  • Снимка на дистанционното управление
  • Детайлна снимка на продукта
  • Странична илюстрация на конектора
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на дистанционното управление
  • Снимка на дистанционното управление
  • Детайлна снимка на продукта
  • Странична илюстрация на конектора
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Основно изображение

Прекратен продукт

6500 seriesТънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android™

32PFT6500/12

3.1

| (7) Отзиви

Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android

Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Pixel Precise HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.

Виж всички предимства
TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С двустранен Ambilight

Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android

  • 80 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • Двуядрен; 8 GB и разширяем

  • DVB-T/T2/C

Двуядрен процесор и операционна система Android за висока ефективност

Двуядрен процесор и операционна система Android за висока ефективност

С Android на телевизора си ще можете да преглеждате съдържание, да пускате приложения и видеоклипове по изключително бърз, интуитивен и забавен начин. Роботчето на Android освобождава силата на нашия двуядрен процесор, за да може действията да се изпълняват скорострелно и с лекота.

Android: за по-бързо, по-богато, по-лично телевизионно изживяване

С Android на вашия Smart TV ще се наслаждавате на бърз процесор и лесен за използване интерфейс. Това е контролният ви пункт за безкрайно съдържание: от Google Play™, през Netflix, до интернет браузър... и много други. Има лесно за навигиране меню с директни връзки към любимите ви елементи.

Micro Dimming Pro за невероятен контраст

Micro Dimming Pro за невероятен контраст

Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на осветеността на средата. Сензор за светлина и специален софтуер анализират картината в 6400 различни зони, за да се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване — денем и нощем.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.1

от 5

7

Отзиви

4

03/04/2019

Україна

Україна

Якісний та надійний телевізор

Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™

05/03/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

15/01/2016

Latvija

Latvija

Потвърден купувач

Большие возможности!

Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

      2. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      3. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      7. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      8. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      9. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      10. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      11. Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.