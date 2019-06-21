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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD тънък LED телевизор

32PFT4100/12

3.7

| (38) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Правилният телевизор за днес и утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

100 Hz PMR за отчетливо движещи се картини

100 Hz PMR за отчетливо движещи се картини

Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.

Дизайнът на отворената стойка създава лек, реещ се ефект

Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.

Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

38

Отзиви

21/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена телевізором!

Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

11/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod predobar

Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima

Предимства

Za

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-07-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-07-11

08/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Nije los

Nije los, samo ledice pregore bar jednom godisnje.

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-09-08

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Дата на използване 2018-09-08

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.