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Прекратен продукт

5600 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

32PFS5603/12

4.6

| (24) Отзиви | 92% препоръчват този продукт

Ултратънък Full HD LED телевизор

Насладете се на изчистения и минималистичен дизайн на този бял телевизор Philips 5600. Неговият тънък и оформен външен вид пасва перфектно на вашия интериор. Със своето Full HD качество на картината този телевизор е идеалният избор за всеки, търсещ опростеността.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък Full HD LED телевизор

  • 80 см (32")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

24

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

1

18/06/2020

България

България

Беше единствения бял телевизор който ми хареса

Харесва ми дисплея изображенията са с най-добро качество. Екранът осигурява силен контраст, добро време за реакция и доста широк ъгъл на гледане.

Предимства

Дисплей

Недостатъци

Саунд

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5600 series 24PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2019-06-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5600 series 24PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2019-06-18

23/10/2019

България

България

Потвърден купувач

Толкова е лесно и удобно

Страхотен продукт! Едва на 3-тата процедура съм, а вече резултатът е повече от видим! Състоянието на кожата ми се подобри, почти нямам подкожни косъмчета и с всеки отминал път ми отнема все по малко и по малко време.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5600 series 32PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-09-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5600 series 32PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-09-23

18/09/2019

България

България

Потвърден купувач

Страхотна покупка!

Идеално отговаря на очакванията които имах. Компактен с чудесни характеристики за цената си.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5600 series 24PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-08-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5600 series 24PFS5603 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-08-18

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).